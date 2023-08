Veranstalter des 1. Musikwandertags in der Lipizzanerheimat in den Startlöchern

Am 2. September ist es so weit: Eine Woche vor dem großen Almabtrieb der Lipizzaner findet der erste Lipizzanerheimat-Musikwandertag in Bärnbach und Köflach statt. 2024 soll der Musikwandertag zum Edlseer-Fanwandertag werden.