Zu einem ganz besonderen Wandertag laden das Kulturreferat der Stadtgemeinde Voitsberg und Mitveranstalter Markus Kern vom Schneiderwirt Trio ein: Am Samstag, dem 2. September, nur eine Woche vor dem großen Lipizzaneralmabtrieb, findet der erste Lipizzanerheimat-Musikwandertag statt. "Unsere Gegend ist so sensationell schön und wir haben viele tolle Musikgruppen, die Idee war, das einmal miteinander zu verbinden und dem eine größere Plattform zu geben", erklärt der Bärnbacher Kulturreferent Andreas Albrecher. Zehn Gruppen haben ihre Teilnahme mittlerweile angekündigt, mit dabei sind unter anderem die Steirermusi, die Huafschneida, die Weingartsberger und das Schneiderwirt Trio. Höhepunkt ist ein großes Konzert am Abend mit der Innsbrucker Böhmischen.