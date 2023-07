Die Freiwilligen Feuerwehren Voitsberg und Krems wurden am Montag (17. Juli) um 17.16 Uhr zu einem Brand im Keller eines Einfamilienhauses in der Burggasse in Voitsberg alarmiert. Die Hausbewohner bemerkten einen Stromausfall und nahmen kurz darauf einen Knall sowie Rauch aus dem Kellergeschoss wahr.