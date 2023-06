Einmal im Jahr treffen sich die Imkerinnen und Imker aus dem Bezirk Voitsberg auf Einladung der Bezirksobfrau Theresia Harrer zu einem Praxisnachmittag. Dieser fand nun wieder am Hof von Harald Strommer in Kleinwöllmiß (Gemeinde St. Martin am Wöllmißberg) statt. Imker Josef Ulz schulte die 50 Teilnehmer theoretisch und praktisch in Themen wie Schwarmverhinderungsmaßnahmen – darunter zählte die Ablegerbildung, die Kehrschwarmerstellung samt Behandlung gegen die Varroa-Milbe oder das richtige Zusetzen von Weiselzellen und Königinnen.