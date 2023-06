Gute Nachrichten für alle Kaffee-Liebhaber: Im Bezirk Voitsberg öffnen im Juni gleich mehrere neue Cafés ihre Pforten. So wurde das "Café am Platz", das sich direkt am Voitsberger Hauptplatz neben der Rathausapotheke befindet, umgestaltet und neu eröffnet. Nun trägt es den Namen "Café Kaspar" und wird von Melitta und Andreas Kaspar betrieben, die somit einen neuen Treffpunkt in der Innenstadt geschaffen haben. Ein Gastgarten lädt zu einer Rast nach dem Einkauf oder zum gemütlichen Zusammensitzen in den Abendstunden ein.