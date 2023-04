Große Trauer herrscht in Bärnbach um den ehemaligen Gemeinderat Thomas Münzer. Er war am Samstag, dem 22. April, nach langer, schwerer Krankheit im 59. Lebensjahr im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen. "Traurig, dich zu verlieren, und dankbar, mit dir gelebt zu haben, müssen wir schweren Herzens Abschied nehmen", heißt es in der Parte der Familie.