Im Oktober 2013 wurde der Billa in der Einkaufswelt Rosental mit damals 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eröffnet, nachdem es sechs Jahre lang keinen Billa-Markt in der Gemeinde gegeben hatte. Die "grüne Filiale" wurde mit der Abwärme der Kühlanlagen beheizt, was den Energieverbrauch um bis zu 50 Prozent verringert.