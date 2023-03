Mehrere Hundert Quadratmeter groß ist der Hang in den Kremser Reihen in Fahrtrichtung Graz, den die Straßenmeisterei Voitsberg derzeit baumfrei macht. Zahlreiche Büsche und Bäume wurden bereits entfernt, wegen der Arbeiten kommt es dieser Tage auch immer wieder zu Verkehrsanhaltungen.

Straßenmeister Michael Friedl, der die Straßenmeisterei Voitsberg leitet, erläutert die Hintergründe der aktuellen Maßnahme: "Wegen Wind- und Schneebruchs gab es dort kaputte Bäume." Einige Stämme seien bereits am Hang gelehnt oder hätten sich zwischen anderen Bäumen verkeilt. "Das Aufarbeiten des Holzes haben wir auch gleich dazu genutzt, um das Steinschutzgitter, das sich dort am Hang befindet, wieder freizuräumen", so Friedl. Dadurch konnte man die Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer in den Kremser Reihen erhöhen.