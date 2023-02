Buchstäblich in letzter Minute konnten die Bergrettung Voitsberg und die Liftbetreiber des Skigebietes Salzstiegl am vergangenen Samstag, dem 4. Februar, einen 40-jährigen Schneeschuhwanderer vor dem Erfrieren retten. Der Mann war am Samstagvormittag gemeinsam mit einem Begleiter mit Schneeschuhen zum Stubalm-Speikkogel aufgebrochen. Weil der Mann nicht der Witterung entsprechend bekleidet und ausgerüstet war und unterwegs außerdem noch seinen Handschuh verlor, begann er rasch auszukühlen. An diesem Tag herrschten besonders schlechte Wetterbedingungen mit Sturmböen bis zu 100 km/h. Als sich die beiden wieder im Abstieg befanden, verschlechterte sich der Zustand des Mannes, woraufhin sein Begleiter ihn zurückließ, um bei der Skilift-Bergstation Hilfe zu holen.