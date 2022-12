In einer aufsehenerregenden Aktion wurden vor wenigen Tagen zahlreiche Bäume und Sträucher am Hang des Schlosshügels von Schloss Greißenegg in Voitsberg entfernt. Sogar ein 60 Meter hoher Kran war im Einsatz, um die Baumkronen sicher zu entfernen. "Das war notwendig, weil es zu einem Eschensterben kam", erläutert Bürgermeister Bernd Osprian gegenüber der Kleinen Zeitung. Die Gemeinde sei allerdings nur am Rande involviert, betroffen sei eine Privatfläche.