Caspar, Melchior und Balthasar waren auch nur zu dritt, als sie sich vor etwas mehr als 2000 Jahren auf den Weg nach Bethlehem machten, um dem Jesuskind zu huldigen. Jedoch ist es selbst für die eifrigsten Sternsinger zu viel verlangt, allein durch die ganze Pfarrgemeinde zu stapfen und vor jeder Haustür Halt zu machen. Nach den letzten zwei Jahren, in denen die Sternsinger kreativ werden mussten und den Segen aufgrund von Corona etwa per Video in die Häuser der Menschen schickten, können sie heuer wieder ohne Einschränkungen von Haus zu Haus ziehen. Bislang trudeln die ersten Anmeldungen jedoch etwas zurückhaltend ein.