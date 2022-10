Die Köflacherin Ruth Rothschädl feierte ihren 105. Geburtstag

Die Weststeirerin Ruth Rothschädl hat ihre Wurzeln in Norwegen und zog 1950 nach Köflach. Am 25. Oktober feierte sie ihren 105. Geburtstag im Volkshilfe Seniorenzentrum in Köflach mit Musik und Torte.