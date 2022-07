Am Mittwoch, dem 6. Juli, kam es kurz vor 18.30 Uhr zu einem Unfall in Stallhofen (Bezirk Voitsberg): Im Sonnenweg war ein 39-jähriger Mann mit seinem Motorroller (Vespa) in Richtung Ortszentrum unterwegs. Als ihm im Bereich einer Kurve ein Pkw entgegenkam, geriet der Vespafahrer aufs Bankett und kam zu Sturz. In der Folge schlitterte er mehrere Meter über die Straße.