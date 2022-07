Reh ausgewichen: Pkw stürzte über Böschung in einen Wald

Weil er einem Reh ausweichen musste, stürzte ein Lenker mit seinem Pkw in Rosental an der Kainach in ein Waldstück. Bereits in der Nacht auf Sonntag war die weststeirische Feuerwehr bei einem Frontal im Einsatz.