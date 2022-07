Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Voitsberg befanden sich in der Nacht auf Sonntag, den 3. Juli 2022, gerade am Rückweg vom Einsatz nach dem spektakulären Unfall am Bahnübergang in der Arnsteinstraße. Dort war wie berichtet ein Lenker ohne Führerschein auf die Bahnstrecke geraten und rund 25 Meter auf den Gleisen gefahren. Auch den Alkotest verweigerte der Mann.