Viele bunte Kunstwerke entstanden beim Glas-Workshop in der Glashütte Stoelzle (Bärnbach): Die Schüler der 1A-Klasse des BG/BRG/BORG Köflach ließen sich in der ehemaligen Mundblashütte von Glaskünstler Heinz Strasser unterweisen und bliesen schließlich auch selbst in die Glasmacherpfeife - ihre Kunstwerke durften die Jugendlichen als Andenken behalten.