Schon beim ersten Dämmerlicht musste Erich Klug aufbrechen, um hoch oben in der Luft auf dem Weg nach Sevilla die Sonne gleich mehrmals aufgehen zu lassen: Als er seinen Motordrachen in die Höhe gleiten und wieder sinken ließ, tauchte die Sonne aus seiner Perspektive abwechselnd unter und ging wieder auf. Beim Flug von der deutschen Stadt Trier nach Sevilla legte der Köflacher Erich Klug mit seinem Motordrachen in rund 28 Flugstunden eine Strecke von 2100 Kilometern zurück. Nachdem der erste Multimedia-Vortrag von Klug über seine Erlebnisse schon im Jahr 2020 geplant war, aber coronabedingt aufgeschoben werden musste, soll es nun am 2. Juli 2022 klappen: Bei einem Diavortrag im Volksheim Köflach präsentiert Klug ab 19 Uhr spektakuläre Bilder, die teilweise von bis zu 800 Meter über dem Boden aufgenommen wurden, und erzählt die Geschichten dazu.