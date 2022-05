Als Geschäftsführer des Hotels und der Therme Nova steuern Sie seit mehr als zwei Jahren durch globale Krisen. Corona, Klima, Ukraine-Krieg: Wie hat sich die Lage im Vergleich zu Anfang 2020 verändert?

GÜNTER RIEDENBAUER: In unserer Branche hat sich viel getan. Es fängt beim Personal an. Heute ist man als Arbeitgeber Bittsteller, gerade in unserer Branche, wo es Wochenenddienste und Co. gibt. In meiner Jugend etwa hat man die Freizeit noch der Arbeit untergeordnet, hier hat es einen Umbruch gegeben. Die Tendenz haben wir schon vor Corona gespürt, das Virus hat die Entwicklung merklich beschleunigt. Auch bei unseren Gästen haben die Krisenjahre zu einem Einstellungswechsel geführt. Die Leute wollen mehr geboten bekommen, sie nehmen sich viel bewusster eine Auszeit und sind bereit, dafür auch mehr Geld auszugeben.