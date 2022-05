Eine traurige Nachricht hat uns aus der Gemeinde Hirschegg-Pack erreicht. Dort ist am vergangenen Sonntag, dem 1. Mai, Simon Riedl verstorben. Der 92-Jährige war als Gründer und Betreiber des Radiomuseums in Hirschegg weithin bekannt. Der Weststeirer hatte das private Museum vor 30 Jahren ins Leben gerufen. In einem Nebengebäude seines Hauses hatte Riedl unzählige Exponate, vom Radio über mechanische Taschenrechner bis hin zu einer selbst gebauten Dampfmaschine, gezeigt.