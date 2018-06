Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Seit 26 Jahren können im Hirschegger Radiomuseum kleine Schätze aus vergangenen Zeiten bewundert werden – auch am 17. Juni am Museumstag.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hirscheggs Bürgermeister Gottfried Preßler und Simon Riedl (re.) freuen sich auf den Museumstag © Simone Rendl

Eine historische Schatztruhe thront unscheinbar auf einem Hügel über Hirschegg. In einem kleinen, ehemaligen Heustadl auf seinem Grundstück hat sich Simon Riedl über mehrere Jahrzehnte eine Sammlung an historischen Alltagsgegenständen zugelegt, die Besucher mit auf eine Zeitreise in die Vergangenheit nehmen.