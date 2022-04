Dort, wo sonst die Lipizzaner bei Gestüts-Veranstaltungen ihr Können präsentieren, werden am Freitag, dem 29. April, 380 steirische Rekruten des Österreichischen Bundesheeres feierlich angelobt. In der Arena des Lipizzanergestüts in Piber sind die Rekruten des Aufklärungs- und Artilleriebataillon 7 aus Feldbach, des Jägerbataillon 18 aus St. Michael und der ABC-Abwehrkompanie aus Graz zu Gast, die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr.

Nicht nur zahlreiche Gemeindepolitiker aus dem Bezirk Voitsberg werden anwesend sein, auch Landesrat Johann Seitinger hat sich laut Bundesheer angekündigt. Abgehalten wird die Angelobung in der Arena des Gestütes.