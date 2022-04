Zu einem Forstunfall ausrücken musste am Montagmorgen die Freiwillige Feuerwehr Geistthal. Ein 59-jähriger Weststeirer, seine Frau und sein Sohn waren in einem Waldstück, dem sogenannten "Wolfsloch", mit Baumfällungen beschäftigt gewesen. Aus noch unbekannter Ursache wurde der Weststeirer von einem Baumstamm getroffen und in weiterer Folge am Rücken und im Hüftbereich verletzt. Frau und Sohn alarmierten umgehend die Rettungskräfte und versorgten den 59-Jährigen bis zu deren Eintreffen.