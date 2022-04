44 Kilometer Strecke, 1248 Höhenmeter Unterschied: Das ist der internationale Bergmarathon, den der Sportverein TUS Kainach jährlich in der Weststeiermark ausrichtet. "Im Zuge des Marathons werden oft auch die österreichischen oder steirischen Meisterschaften ausgerichtet, heuer werden beide mit ausgetragen", erklärt TUS-Obmann Gottfried Schmid. Teilnehmerrekord beim Lauf waren 350 Athleten, ob diese Zahl heuer geknackt werden kann, steht noch in den Sternen, so Schmid: "Momentan ist noch alles offen, auch beim Thema Corona-Maßnahmen. Wir bleiben einfach flexibel und hoffen, möglichst viele Leute zur Teilnahme motivieren zu können." Damit das gelingt, lässt sich der TUS auch immer wieder Neues einfallen – heuer wird es etwa einen eigenen Preis für Familienstaffeln geben, die am 3er-Staffellauf teilnehmen.