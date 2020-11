Facebook

Alle haben sich in der Kinderklinik gut um Vater und das an Corona erkrankte Kind gekümmert, so der Betroffene. Die Erfahrung der Isolierstation hätte er sich dennoch gerne erspart © Uniklinikum Graz

Schon öfter hatte der dreieinhalb Jahre alte Stefan (Name von der Redaktion geändert) Probleme mit seiner Lunge. Doch in dieser einen Nacht war alles anders. „Er hat wieder schlecht Luft bekommen“, erzählt sein Vater. Das Notfallmedikament hat nicht geholfen, auch nicht in höherer Dosierung. „Mitten in der Nacht bin ich mit ihm in die Kinderklinik gefahren.“ Der Corona-Schnelltest war positiv. „Mein Sohn und ich wurden sofort in ein Isolationszimmer gesteckt“, berichtet der Weststeirer.