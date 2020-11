Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gleich zweimal musste die Feuerwehr Söding in der Nacht auf Montag ausrücken © Feuerwehr Söding

Um 22 Uhr wurde die Feuerwehr Söding am 1. November zum ersten Mal alarmiert. Grund war ein Kaminbrand in einem Wohnhaus. Bereits am späteren Nachmittag hatten die Bewohner einen Brand im Ofen bemerkt, den sie (vermeintlich) selbst löschen konnten. Als sie am späteren Abend aber wieder Brandgeruch wahrnahmen, begannen sie im Haus nachzusehen. Im oberen Stockwerk des Hauses hatte ein Kasten, der neben dem Kamin aufgestellt war, bereits zu Glosen begonnen. "Eine deutliche Rauchentwicklung war zu sehen", so Einsatzleiter Christian Reinisch von der Feuerwehr Söding.