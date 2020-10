Am 1. September 1980 trat Adolf Höfler seinen Dienst als Pfarrer in St. Johann ob Hohenburg an. Das Jubiläum wurde gebührend gefeiert.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Standesgemäß feierte Pfarrer Adolf Höfler sein Jubiläum mit einer Messe © Privat

Eigentlich ist Pfarrer Adolf Höfler seit September 2016 in Pension – für „seine“ Pfarrgemeinde ist aber dennoch regelmäßig im Einsatz. Und das seit 40 Jahren, denn exakt am 1. September 2018 trat er seinen Dienst als Pfarrer in St. Johann ob Hohenburg an. Während seiner Tätigkeit wurden der Pfarrhof, der Pfarrerstadl und die Kalvarienbergkirche generalsaniert. Außerdem wurde eine neue Orgel installiert, die auch instand gehalten werden musste. 2011 startete er die Sanierungsmaßnahmen im Innenraum der Kirche und rechtzeitig vor seinem Pensionsantritt hat er die Renovierung der Außenfassade zum zweiten Mal in Angriff genommen.