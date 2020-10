Auch fernab der Baustelle in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße nehmen es Autofahrer mit der Geschwindigkeit nicht so genau.

In dieser Straße kommt es immer wieder zu brenzligen Situationen © Simone Rendl

In der Perschlerstraße in Voitsberg haben die Anrainer seit Beginn der Bauarbeiten in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße mit erhöhtem Verkehrsaufkommen und zahlreichen Rasern zu kämpfen. Aber auch abseits der Baustelle kommt es immer wieder zu gefährlichen Situationen in Voitsberger Wohngebieten mit 30er-Beschränkungen.