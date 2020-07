Kunsthaus-Chefin Gabriele Gschiel präsentiert Werke von Nicolaus Trnka-Strasnitzky in einer Freiluftausstellung auf der Pack. Und Ende August gibt es „Kunsthaus for kids.“

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gabriele Gschiel und Nicolaus Trnka-Strasnitzky stellen im Freien aus, da hat auch der Babyelefant Platz © (c) Karl Mayer

Dem von Nicolaus Trnka-Strasnitzky zu Papier gebrachten Ur-Köflacher „Ignaz Chovel“ war es coronabedingt in der Lipizzanerstadt doch etwas zu langweilig und so begab er sich zur Sommerfrische auf die Pack. Dort oben, auf der Alm und am See, sind wieder neue Blätter mit dem ironisch-giftigen, aber auch gutmütigen Zwerg entstanden.