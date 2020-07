Der BSC Holzmichl muss seinen Bogenparcours und das Vereinslokal in der Sackstraße in Rosental an der Kainach schließen. Nun wird ein neuer Standort für den Parcours gesucht, eine Abwanderung nach Maria Lankowitz steht im Raum.

Obmann Michael Wagner verlegt den Parcours wohl nach Lankowitz © BSC Holzmichl

Vor sechs Jahren errichtete der Bogenschützenverein BSC Holzmichl in Rosental an der Kainach seine Heimstätte. „Wir sind der einzige steirische Verein, der Welt- und Europameister in seinen Reihen hat“, sagt BSC-Obmann Michael Wagner. In der Sackstraße steht das Vereinslokal mit Indoor-Schießstand für den Winter, im direkt angrenzenden Wald befindet sich ein 3D-Parcours mit 30 Stationen.