Das Video zur aktuellen Single entstand auf der Ruine Ligist © Privat

Ende 2019 begann der Vorverkauf. Bereits im Jänner waren alle Sitzplätze für das geplante Jubiläumskonzert Ende März ausverkauft. Dann kam die coronabedingte Absage und die „Pagger Buam“ mussten auf ihr Fest zum 15. Geburtstag verzichten. Doch jetzt gibt es gleich dreifach gute Nachrichten für die Fans der Volksmusikanten. „Unser Jubiläumskonzert wird am 27. März 2021 nachgeholt“, sagt Mario Pagger. Wegen Terminkollisionen wird es allerdings nicht wie ursprünglich geplant in Stallhofen, sondern in der Kirschenhalle in Hitzendorf stattfinden. „Dort haben wir mehr Platz, Stehplatzkarten können also gegen Aufpreis noch in Sitzplatzkarten umgewandelt werden“, so Pagger, der informiert, dass natürlich alle bereits bezahlten Karten ihre Gültigkeit behalten.