Konzert in Stallhofen"Pagger Buam" laden zum Jubiläumsfest

Seit 15 Jahren stehen die "Pagger Buam" gemeinsam erfolgreich auf der Bühne, und sind doch am Boden geblieben. Am 28. März laden sie ihre Fans nach Stallhofen ein.

Konzert in Stallhofen

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Franz, Mario und Mani stehen seit 15 Jahren als „Pagger Buam“ auf der Volksmusikbühne © Kump

Heit is wieder soweit, heit is Pagger Buam-Zeit.“ Mit diesem Satz werden Mario und Franz Pagger gemeinsam mit Manfred „Mani“ Pauritsch alias „Die Pagger Buam“ auch am 28. März wieder ihre zahlreichen Fans begrüßen. Da laden die weststeirischen Musiker gemeinsam mit musikalischen Freunden nämlich zum Jubiläumsfest nach Stallhofen ein.