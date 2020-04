Zu besonderen Mitteln musste man in Voitsberg greifen: Weil nicht alle bestellten Frühlingsblumen eingesetzt werden konnten, verschenkte man einen Teil an die Bevölkerung. In Bärnbach denkt man indes schon an die Sommerbepflanzung.

Voitsberg hat vergangenes Jahr beim Blumenschmuckwettbewerb wieder fünf Floras erzielt © Blumenschmuckbewerb

Ab heute werden die Bauhöfe in Voitsberg und Bärnbach wieder langsam in Richtung Normalbetrieb hochgefahren. Wegen der Notbesetzung konnten in Voitsberg in den vergangenen Wochen etwa nicht alle Frühlingsblumen rechtzeitig in der Stadt angepflanzt werden.