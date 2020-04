Der Online-Unterricht ist in den Musikschulen im Bezirk gut angelaufen. Die Lernergebnisse sind teilweise auch im Internet zu bestaunen. In Bärnbach bedanken sich die Musikschullehrer mit einem kleinen Online-Konzert.

Elvira Maier übt mit ihrer Geigenlehrerin Claudia Schlatzer © Privat

Seit Wochen kann Elvira Maier aus Ligist den Geigenunterricht in der Musikschule so wie viele andere Kinder aus der Region aufgrund der Corona-Maßnahmen nicht mehr besuchen. Geübt wird aber dennoch fleißig - und zwar mithilfe von Lernvideos ihrer Lehrerin Claudia Schlatzer. "Elvira sieht sich das Lernvideo an, übt und wenn sie genug geprobt hat, müssen wir sie filmen und das Ergebnis an Claudia schicken", erklärt Mama Kathrin Maier-Fink. Darauf folgen Telefonate, was noch besser gemacht werden kann. Maier Fink: "Ich spiele kein Instrument und könnte meine Tochter gar nicht unterstützen. Dank des Engagements der Musiklehrerin funktioniert das aber super."