Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Zwar steht in den Musikschulen im Bezirk das Leben still, unterrichtet werden die jungen Musiker von ihren Lehrern aber weiterhin.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Über Skype und WhatsApp bleiben die Schüler mit ihren Lehrern auch in der Corona-Krise vernetzt © Robert Cescutti

Nicht nur die Musikschule in Bärnbach wurde seit dem Inkrafttreten der Maßnahmen im Rahmen des Coronavirus-Erlasses kreativ, auch in anderen Musikschulen im Bezirk Voitsberg wird alles daran gesetzt, den Betrieb trotz der Beschränkungen am Laufen zu halten.