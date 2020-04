Ab 6. April herrscht Maskenpflicht in den heimischen Supermärkten. Aus diesem Grund bieten Trachten Pachatz nun Masken an, die in ausgewählten Apotheken im Bezirk verkauft werden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bei Trachten Pachatz sind jetzt Masken erhältlich © Trachten Pachatz

Not macht erfinderisch - Das trifft auch auf Trachten Pachatz in Köflach zu. Das Trachtengeschäft bietet seit Donnerstag Masken an, die auf Bestellung hergestellt und in mehreren Apotheken im Bezirk abgeholt werden können. "Unsere Einnahmen sind durch die Schließung des Geschäftes von 100 auf null gesunken. Unsere zwölf Mitarbeiter sind zwar in Kurzarbeit, aber Fixkosten müssen wir weiterhin bezahlen. Die letzten zwei Wochen hatten wir schlaflose Nächte", so Inhaber Klaus Kiegerl.