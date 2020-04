Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Noch in dieser Woche soll die kostenlose App "eCOVID19" ausgerollt werden © Scarletred

Bereits seit Jahren beschäftigen sich die Bärnbacher Brüder Harald und Stefan Schnidar mit dem Thema Telemedizin. Den globalen Markt haben sie im vergangenen Jahr mit ihrem in Wien ansässigen Start-up „Scarletred“ und einer App zur standardisierten Kontrolle von Hautkrankheiten erobert. Mittels Handyfotos, die Patienten an ihre Hautärzte schicken, können zahlreiche Ordinationsbesuche wegfallen. Das kommt unter anderem Schmetterlingskindern zugute. Sie leiden an der Krankheit Epidermolysis bullosa, die die Haut extrem verletzlich macht und zu großen Schmerzen führt.