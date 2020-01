Am Dienstagabend ehrte der Wirtschaftsbund in den Kategorien Tradition, Mut und Zukunft drei Unternehmer als "Helden der Region".

Andreas Herz, Jochen Pack, Hermann Schützenhöfer, Thelma Schille, Albert Jocham, Daniela Schriebl, Josef Herk, Helmut Linhart und Peter Sükar (von links) © Rainer Brinskelle

Am Dienstag, dem 7. Mai, lud der Wirtschaftsbund (WB) zur Gala "Helden der Region" ins Autohaus Harb in Voitsberg. In den Kategorien Mut, Tradition und Zukunft wurden die Sieger ausgezeichnet, die sich in einem vorherigen Online-Voting durchgesetzt hatten. "Für mich ist es eine Ehre, dabei zu sein, wenn Unternehmer geehrt werden, die sich ihrer Tradition bewusst sind, die die Zukunft gestalten und mutig sind", leitete Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer ein.