Martin Rothbart hat sein erstes Kinderbuch verfasst © Privat

Kinder haben ihre Lieblingsgeschichten. In einem gewissen Alter wollen sie diese immer wieder vorgelesen bekommen. Wenn man als Erwachsener zum 57. Mal ,Mein Freund der Schiffskapitän' vorliest, sucht man nach Alternativen“, schildert der 42-jährige Martin Rothbart, warum er nebenberuflich Kinderbuchautor wurde. Rothbart ist in Krottendorf-Gaisfeld aufgewachsen, lebt inzwischen mit seiner Frau und den beiden Kindern (Irene, acht, und Tobias, elf Jahre alt) in Graz.