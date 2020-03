In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer offen zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Geschäftsführer Wolfgang Knöller hat viel investiert © Andrea Kratzer

Fast versteckt hinter dem Fußballplatz befindet sich in Bärnbach das Firmengelände eines der Leitbetriebe aus dem Bezirk Voitsberg: Das Unternehmen STS Formtechnik. „Ich habe die Firma 2009, damals noch in Voitsberg, mit 26 Mitarbeitern übernommen“, erinnert sich Wolfgang Knöller. Die Übersiedlung nach Bärnbach erfolgte 2016, weil das Voitsberger Grundstück nicht zu bekommen war. Seither muss keine Pacht mehr bezahlt werden, weil das Areal gekauft wurde. „2018 hatten wir 100 Beschäftigte, derzeit sind es 70 Leute. Wir hatten einen großen Wechsel bei den Produkten und mussten uns an den Mittelstand anpassen“, schildert Knöller. Der Löwenanteil der europäischen Kunden ist in der Automobilindustrie zu Hause. So werden klingende Namen wie Lamborghini, Audi sowie VW und Magna beliefert.