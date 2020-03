Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Viktor Gernot hätte am Donnerstag, 12. März, in Bärnbach auftreten sollen © Felicitas Matern

In einer Sondersitzung erklärte Bundeskanzler Sebastian Kurz gemeinsam mit Gesundheitsminister Rudi Anschober und Innenminister Karl Nehammer Dienstag Mittag, dass Veranstaltungen mit über 100 Teilnehmern in Innenbereichen und über 500 Teilnehmern im Freien ab sofort verboten sind. Der offizielle Erlass ist zwar noch nicht bei der Bezirkshauptmannschaft Voitsberg eingelangt, die Veranstalter aus dem Bezirk reagieren aber bereits. Die Diskussion der Kleinen Zeitung zur Gemeinderatswahl in Köflach findet am Dienstag Abend zwar statt - allerdings ohne Publikum.