Diese Personen gewannen bei der Köpfe-Wahl 2018, die Gewinner für 2019 werden im Jänner bekannt gegeben © Juergen Fuchs

Im Internet, unter Freunden, in Gaststätten oder bei Vereinsveranstaltungen – bei ganz unterschiedlichen Gelegenheiten sammeln die Nominierten aus der Süd- und Weststeiermark im Rahmen der „Köpfe-Wahl 2019“ eifrig stimmen. Auch auf dem Postweg sind schon zahlreiche Stimmzettel in der Redaktion der Kleinen Zeitung in Voitsberg abgeben worden.