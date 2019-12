Rund 50 Läufer holen am Samstag wieder das Friedenslicht in Mariazell ab und bringen es zu Fuß nach Köflach, wo die Gruppe am Sonntag gegen 9.30 Uhr bei der Pfarrkirche ankommt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am Wochenende bringen die Adventläufer wieder das Friedenslicht aus Mariazell nach Köflach © Karl Mayer

Bereits zum 13. Mal macht sich an diesem Wochenende eine Gruppe aus Köflach nach Mariazell auf, um das Friedenslicht in die Weststeiermark zu holen und damit Gutes zu tun. An der Spitze der „Adventlauf-Familie“ steht Alfred Gert, der jedes Jahr mit großer Hingabe den Lauf organisiert. „Heuer werde ich in zwei verschiedenen Gefühlswelten laufen“, erzählt Gert mit bedrückter Stimme. Einerseits sei es die Dankbarkeit dafür, dass in der Familie alle gesund sind und er heuer das zweite Mal Opa geworden ist.