Das Tierheim Franziskus in Rosental bewahrt die Kollegen in Trieben mit einer Leihgabe von 30.000 Euro vor der endgültigen Schließung.

Das Land fördert die Sanierung des Katzengeheges im Tierheim Franziskus in Rosental © Rainer Brinskelle

Finanziell unter die Arme greift das Tierheim Franziskus in Rosental dem Tierheim Trieben im Bezirk Liezen. Mit einer Leihgabe von 30.000 Euro wollen Günther Haider, der Rosentaler Tierheim-Obmann und sein Team die Triebener Kollegen vor der Schließung des Tierasyls bewahren. „Seit 2014 gab es für Tierheime keine Inflationsanpassung, das zehrt am Budget. Unser Glück ist, dass wir hier in der Weststeiermark eine sehr spendenfreudige Bevölkerung haben, deshalb haben wir in letzter Zeit keine roten Zahlen geschrieben“, so Haider. 40 Prozent der Einnahmen des Heimes werden immer noch aus Spenden lukriert.