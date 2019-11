Am 20. November geht das Projekt „Unsere Innenstadt“ in Voitsberg in die finale Phase. Die Grünen präsentieren im Vorfeld Innenstadtkonzept.

Harald Höller von den Grünen © Rainer Brinskelle

Am Mittwoch, dem 20. November, geht das Projekt „Unsere Innenstadt“ in die heiße Phase. Nachdem die Bürger seit Anfang November dazu aufgerufen waren, via „Ideenboxen“ am Hauptplatz und online Vorschläge zur Neugestaltung und Attraktivierung der Innenstadt einbringen, macht von Mittwoch bis Freitag die „Ideenwerkstatt“ der Agentur nonconform in den Stadtsälen Voitsberg Station.