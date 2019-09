Facebook

Bereiter der Spanischen Hofreitschule kommen zur Herbstparade © Andrea Kratzer

Eben erst beim Almabtrieb macht Sonja Klima schon Werbung für die nächste große Veranstaltung rund um die Lipizzaner: "Ich freue mich besonders, dass unsere weltberühmten Pferde ein breit gefächertes Programm dem interessierten Publikum präsentieren werden. So können wir Einblicke in die tägliche Arbeit mit unseren wunderbaren Lipizzanern geben“, macht sie Werbung für die Herbstparade, die am Samstag, dem 21. September, um 13.30 Uhr in der Arena in Piber beginnt.