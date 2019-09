Um die Entwicklung des Mobiltelefons zu skizzieren, hat Ingo Wundrak in der VS Ligist eine Ecke mit alten Geräten eingerichtet.

Ingo Wundrak vor der neuen Museumsecke in der Volksschule Ligist © Rainer Brinskelle

Die technische Entwicklung im 20. Jahrhundert wird mit einer kleinen, fein bestückten Museumsecke in der Volksschule Ligist gezeigt. Diese hat Ingo Wundrak vom örtlichen Museum eingerichtet. „Die Kinder haben alle ein Handy. Wir wollen mit den Schaustücken zeigen, was in so einem Smartphone alles drinnen steckt: Radio, Wecker, Fernseher, Taschenlampe und vieles mehr“, erläutert Wundrak.