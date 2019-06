Am 7. Juli wird im Rahmen eines Leader-Projekts zum Aktionstag nach Ligist geladen. Das Programm beginnt um 10 Uhr am Marktplatz.

Die Veranstalter aus Ligist freuen sich auf zahlreiche Besucher beim „Museumsfest“ am 7. Juli © Robert Cescutti

Wie die Taufe zum Kind kamen Ingo Wundrak und seine Frau Elfi Ende des Jahres 2012 zum Museum Ligist. Eigentlich sollten sie nur die vorhandenen Bestände digitalisieren. Entstanden ist ein kleines, aber sehr feines Ortsmuseum, welches sich gemeinsam mit dem Keltenhaus am Dietenberg am 7. Juli von seiner allerbesten Seite zeigen wird. Unter dem Motto „Kelten, Ritter, altes Handwerk und Schilcher“ laden die beiden Museen gemeinsam mit Historiker Ernst Lasnik und unter der Schirmherrschaft der LAG Lipizzanerheimat (diese betreute das Projekt „Vernetzung der Regionalmuseen in der Lipizzanerheimat) zu einem Aktionstag nach Ligist.