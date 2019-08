Facebook

Die Landjugend Bezirk Voitsberg lud zur 70. Generalversammlung ein © Landjugend

Kürzlich fand die 70. Generalversammlung der Landjugend Bezirk Voitsberg statt. Dabei wurden 16 Leistungsabzeichen in Bronze und fünf in Silber vergeben. Obmann Michael Gugl und Leiterin Isabella Schilling bleiben ein weiteres Jahr an der Spitze der Organisation.