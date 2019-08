Kleine Zeitung +

Bahnengolf Die Champions League wird in Voitsberg ausgetragen

In Voitsberg wird in dieser Woche die Champions League im Bahnengolf ausgetragen. Die besten europäischen Herren- und Damenteams spielen um den Titel. Der war zuletzt fest in den Händen von Uppsala. Unter anderem dank Star Carl-Johan Ryner.