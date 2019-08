Kleine Zeitung +

St. Martin am Wöllmißberg Audi drei Meter tief abgestürzt, Lenker (18) verletzt

Montagfrüh kam in St. Martin am Wöllmißberg ein Pkw von der Straße ab und prallte in drei Metern Tiefe gegen einen Baum. Die Einsatzkräfte mussten den 18-jährigen Lenker mit einer Korbtrage retten.